Supermassive werkt met 2K Games aan horrorgame The Quarry

Supermassive werkt niet alleen aan The Dark Picture Anthology games voor Bandai, maar werkt ook samen met 2K Games aan The Quarry. Overigens hoef je niet lang op deze game te wachten.

In het persbericht van 2K staat wat informatie over de horrorgame vermeld. Zo wordt deze een “tienerhorror” genoemd en zullen alle keuzes die je maakt effect hebben op het verhaal. Voor deze game heeft de ontwikkelaar een sterrencast weten te strikken met onder andere David Arquette (“Scream” franchise), Ariel Winter (“Modern Family”), Justice Smith (“Jurassic World”), Brenda Song (“Dollface”), Lance Henriksen (“Aliens”) en Lin Shaye (“A Nightmare on Elm Street”).

“The Quarry is baanbrekend op het gebied van interactieve storytelling en technologie om een echte viscerale tiener-horror ervaring te creëren,” verklaarde regisseur Will Byles. “Ik kan niet wachten om de keuzes te zien die je maakt, wie je zult redden en wie je bereid bent op te offeren!”

“Als een interactieve verhalende ervaring is The Quarry een heel ander type spel dan alles wat 2K in het verleden heeft gepubliceerd,” verklaarde David Ismailer, President bij 2K. “We werken samen omdat Supermassive Games simpelweg de beste zijn in wat ze doen, en we zijn grote fans van de studio. De kans om samen te werken met een van de grote creatieve geesten in onze industrie komt niet vaak voor, en we zijn verheugd om samen op deze reis te gaan met The Quarry.”

De belangrijkste kenmerken van The Quarry zijn:

• JOUW VERHAAL, HUN LOT. Durf je te kijken wat er achter dat valluik zit? Onderzoek je het geschreeuw dat weerklinkt in het bos? Red je je vrienden of ren je wanhopig voor je leven? Elke keuze, groot of klein, geeft vorm aan je verhaal en bepaalt wie het verhaal kan navertellen;

• EEN VERBLUFFENDE FILMISCHE ERVARING. Geavanceerde technieken voor het vastleggen van gezichten en filmische belichting, gecombineerd met ongelooflijke prestaties van een iconische cast van Hollywood-talenten, brengen de gruwelen van Hackett’s Quarry tot leven in een adembenemende, filmische thrill ride;

• GENIET VAN DE ANGST MET VRIENDEN. Vertrouw op maximaal zeven vrienden in online game*, waar uitgenodigde spelers meekijken en stemmen over belangrijke beslissingen, waardoor een verhaal ontstaat dat door de hele groep wordt vormgegeven! Of speel samen in een party horror couch co-op ervaring waarbij elke speler een raadsman kiest en hun acties bepaalt;

• BEPAAL JE ERVARING. Instelbare moeilijkheidsgraad voor alle gameplay-elementen laat spelers van elk niveau genieten van de horror. En als je liever kijkt dan speelt, kun je in de Movie Mode van The Quarry genieten als een filmische thriller met binge-waarde. Kies hoe je wilt dat het verhaal zich ontvouwt, leun achterover en eet wat popcorn tussen al het geschreeuw door!

The Quarry lanceert op 10 juni 2022, en zal beschikbaar zijn op PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en Windows PC via Steam.