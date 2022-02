Supermassive Games legt vijf Dark Pictures titels vast

Dark Pictures ontwikkelaar Supermassive Games is nog lang niet klaar met de horrorgames. De ontwikkelaar heeft namelijk vijf titels vast laten leggen.

Van de serie zijn inmiddels drie games uitgebracht en die werden gemixt ontvangen door de critici en fans. Toch ziet Supermassive Games genoeg reden om er mee door te gaan en legt vijf verschillende games vast.

Eerder verscheen dus al Man of Medan in 2019, Little Hope in 2020 en House of Ashes in 2021. Voor dit jaar staat the Devil in Me gepland en voor de komende jaren de volgende vijf games:

The Dark Pictures: The Craven Man

The Dark Pictures Presents: O Death

The Dark Pictures: Directive 8020

The Dark Pictures: Intercession

The Dark Pictures: Winterfold

Wat vinden jullie van deze reeks? Kijken jullie uit naar al deze avonturen?!