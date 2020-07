Superhot: Mind Control Delete gratis voor wie het origineel heeft

Ben je in het bezit van Superhot? Dan kan je het derde deel in de franchise, Superhot: Mind Control Delete nu gratis downloaden.

Sinds gisteren is het mogelijk om Mind Control Delete te spelen op de PC, Playstation 4 en Xbox One. Als je het eerste deel in de reeks hebt aangeschaft vóór 16 juli kan je Mind Control Delete gratis downloaden. Als je Superhot op Steam, Stadia, de Epic Games Store of op de PlayStation 4 (Pro) hebt gekocht, dan zal Mind Control Delete automatisch in jouw game bibliotheek verschijnen. Als je het origineel op de Xbox One (X) hebt gekocht, krijg je vanzelf een bericht waarin staat dat je Superhot: Mind Control Delete gratis kan downloaden. Heb je het spel voor een ander platform gekocht (Linux of Mac), dan dien je jouw aankoopbewijs te sturen naar freemcdplease@superhotgame.com, zodat jij een DRM-vrije kopie van het spel ontvangt.

Toen de ontwikkelaar SUPERHOT Team aan Mind Control Delete begon, hadden ze in gedachte om dit deel uit te brengen als een gratis uitbreiding op het origineel. Na drie jaar ontwikkeltijd werd het project zó groot werd dat het het uitgebreider werd dan Superhot, dat ze hebben besloten om er een stand-alone spel van te maken. De intentie om het spel gratis aan de fans te geven is hierbij niet verdwenen, dus zijn ze met de bovenstaande oplossing gekomen.

Superhot: Mind Control Delete is het derde deel in de reeks en volgt Superhot en Superhot VR op. Het derde deel is geen opvolging van het verhaal en je hebt geen kennis nodig van de eerste twee delen om het te spelen.