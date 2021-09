Fall Guys is dol op kostuums, zo kwamen er in het verleden al kostuums bij van Kena: Bridge of Spirits en Jungle Book. Binnenkort is ook de Super Monkey Ball-franchise aan de beurt.

Dit nieuwe kostuum is waarschijnlijk ter promotie van Super Monkey Ball: Banana Mania, die volgende maand uitkomt. Het kostuum is van nu t/m 30 september gratis te downloaden.