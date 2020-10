Super Mario’s 35 jarig jubileum op de Switch

Super Mario bestaat 35 jaar en dat wordt flink gevierd bij Nintendo. Deze trailer laat nog maar eens de ijzersterkte Mario titels op de Nintendo Switch zien.

Ze missen er wel één

De Nintendo Switch lag Mario geen windeieren. Er kwamen erg veel goede titels uit op de laatste console van Nintendo. Super Mario Odyssey was bijvoorbeeld een compleet nieuw 3D Mario avontuur. Een reis langs herkenbare en onbekende levels, echt een pareltje. Daarnaast mogen alle andere Mario games natuurlijk niet ontbreken, helaas vergeten ze in deze trailer wel een hele belangrijke; Paper Mario!

Persoonlijk heb ik erg veel plezier beleefd aan Paper Mario (binnenkort in een column). Jammer dat Nintendo deze niet wat meer in het zonnetje heeft gezet. Hij had gemakkelijk tussen deze topgames kunnen staan. Wat is jouw favoriete Mario game op de Nintendo Switch?