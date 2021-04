Super Mario Party krijgt een onverwachte update

Super Mario Party heeft een bijzonder grote update gekregen vandaag. Een gratis update wel te verstaan, maar er zit wel een klein addertje onder het gras.

Online betekent een abonnement

Het is eindelijk mogelijk om met Super Mario Party online te gamen, zoals iedereen het bij de launch in zijn hoofd had. Niet een marathon aan minigames achter elkaar, maar een echt potje Mario Party online tegen vrienden of vreemden.

Er zijn drie online modi om uit te kiezen; Mario Party, Partner Party en Free Play. Bij Mario Party speel je allemaal tegen elkaar en kun je met één of twee spelers in dezelfde ruimte online gamen tegen anderen. Eigenlijk hetzelfde als bij Mario Kart 8 Deluxe. Bij Partner Party speel je twee tegen twee. Tot slot kun je bij Free Play minigames tegen elkaar spelen naar keuze.

De update van vandaag is dus echt wel een flinke, echter vinden veel gebruikers dat deze content er eigenlijk al bij de release in had moeten zitten. Toch ben ik blij dat Nintendo luistert naar de feedback en een gratis update uitbrengt. Ze hadden het ook niet kunnen doen.

De gratis update van Super Mario Party is nu te downloaden. Belangrijk om te vermelden is dat je wel een Nintendo Switch Online abonnement moet hebben om hier gebruik van te kunnen maken.