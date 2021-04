Super Mario Bros cartridge verkocht voor 660.000 dollar

Een NES cartridge van de originele Super Mario Bros is verkocht voor 660.000 dollar, meer dan een half miljoen euro. Dit is een wereldwijd recordbedrag voor het verkopen van een videospel.

Je vraagt je natuurlijk direct af: waarom was dit spel evenveel waard als een gemiddeld appartement in Amsterdam? Het gaat namelijk om een ongeopend, vrijwel onaangeraakt exemplaar dat al die jaren in een la heeft gelegen. Niet alleen dat; het gaat om de vierde cartridge die ooit in de Verenigde Staten was uitgegeven. Mocht je dus ergens een ongeopend spel hebben liggen op zolder, zou ik zeker even eBay checken…