Super Mario Bros krijgt een nieuwe versie om het 35jarig jubileum te vieren.

Neem het op tegen 35 anderen

In deze nieuwe versie van de game draait het om overleven. Iedereen kent het allereerste level van deze game wel. Het is bijna een stukje game geschiedenis. Alleen veranderen de regels nu jouw 34 tegenstanders extra vijanden op je pad kunnen afsturen. Wie overleeft het tot het einde of wie houdt het het langste vol?

Super Mario Bros 35th Anniversary verschijnt exclusief voor Nintendo Switch Online leden op 1 oktober. De game blijft echter tot 31 maart 2021 beschikbaar.

Er komen trouwens nog veel meer Mario games aan. Wat dacht je van Super Mario Sunshine? Of Super Mario 3D World?