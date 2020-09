Super Mario 3D World met een twist

Super Mario 3D World krijgt een vernieuwde release op de Nintendo Switch.

Iets extra’s

Het zoveelste spel dat van de Nintendo WiiU wordt overgezet naar de Nintendo Switch. Het is geen verrassing dat Nintendo deze stap zet. Verschillende WiiU titels moesten er al aan geloven en het is ook een slimme zet. De console mocht dan niet zo goed verkopen, de games waren wel degelijk van hoge kwaliteit.

Gelukkig is dit niet een regelrechte port, maar komt er nog een extra onderdeel bij op de Nintendo Switch. Bowser’s Fury is een geheel nieuw onderdeel in de game. We weten alleen nog niet precies wat deze extra content inhoudt.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury verschijnt op 21 februari 2021. Exclusief op de Nintendo Switch.