Nog meer goed nieuws op 12 februari, want dan verschijnt Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Vrolijkheid en spanning in één trailer

Super Mario 3D World krijgt een spannende extra toevoeging met Bowser’s Fury. In de nieuwe trailer die Nintendo vandaag heeft uitgebracht is dit goed te zien. Onlangs konden we je ook al vertellen dat er op 12 februari een nieuwe Nintendo Switch bundel uitkomt, volledig in het teken van Mario. Dubbel genieten dus op deze datum. Kijk jij ook zo uit naar deze game?