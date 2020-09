Super Mario 3D All-Stars: zoek de verschillen

Over iets minder dan twee weken, verschijnt Super Mario 3D All-Stars. Wat zijn de verschillen in resolutie?

Super Mario Sunshine is prachtig

In aanloop naar de release van Super Mario 3D All-Stars worden de beelden uit de trailer volop geanalyseerd. GameXplain staat bekend om deze ‘comparison’ video’s en is ermee aan de slag gegaan. Hoewel de verschillen duidelijk in beeld zijn gebracht, kan het er straks nog wel anders uit zien. Ze hebben namelijk de trailer gebruikt als referentie, aangezien er nog geen demo’s of reviewbeelden beschikbaar zijn.

Super Mario Sunshine lijkt de grootste stap voorwaarts te hebben gemaakt. De full HD versie ziet er een stuk scherper uit. Datzelfde geldt ook voor Super Mario 64, ondanks dat de game zelf geen remake is helaas. Het minste verschil was naar mijn mening te zien bij Super Mario Galaxy, ook al was deze game op de Wii niet in HD speelbaar. Bekijk de beelden en oordeel zelf; wat vinden jullie van de oppoetsbeurt?