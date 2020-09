Super Mario 3D All-Stars trekt oplichters aan

Het plan van Nintendo om Super Mario 3D All-Stars gelimiteerd uit te brengen lijkt nu al averechts te werken. Zo zijn oplichters de game voor belachelijk hoge prijzen aan het verkopen.

De collectie van drie Super Mario games (Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy), is afgelopen week aangekondigd. De game zal op 18 september lanceren op de Switch en zal tijdelijk beschikbaar zijn tot 31 maart 2021. De hoeveelheid fysieke exemplaren die Nintendo uitgeeft is echter beperkt. Hierdoor hebben oplichters Super Mario 3D All-Stars al besteld en te koop aangeboden voor een zeer hoge prijs.

Thanks eBay I hate it pic.twitter.com/7hvjTecXQk — Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) September 5, 2020

Een snelle blik op eBay (dankzij NintendoLife) toont prijzen van £200,-/$260,-,. Dit is veel hoger dan de aanbevolen verkoopprijs van £50,-/$60,-. Een zorgelijke ontwikkeling, gezien dat veel winkels al door hun pre-order voorraad heen zijn. Een groot aantal van deze te dure exemplaren is zelfs al verkocht, dus de vraag is groot. Bovendien is dezelfde trend ook zichtbaar in Nederland. Zo bieden oplichters op Marktplaats.nl Super Mario 3D All-Stars aan voor het dubbele bedrag van de winkelwaarde.

De collectie ziet er veelbelovend uit. Zo hebben de games naast hogere resoluties ook geoptimaliseerde gameplay voor een betere ervaring. Verder is er een in-game muziekspeler die je muziek laat beluisteren van alle games in de collectie. Of de torenhoge prijs dit allemaal waard is, mag je zelf beslissen.

Wat vind jij van Nintendo’s keuze om Super Mario 3D All-Stars gelimiteerd uit te brengen? Laat het ons weten in de reacties!