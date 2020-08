Summer Games Done Quick is begonnen

De speedrunners hebben zich weer verzameld om voor het goede doel geld op te halen. Ditmaal niet meer in een hotel in Amerika, maar allemaal digitaal. Een bijzondere editie dus.

Ook dit jaar gaat het geeld naar Artsen Zonder Grenzen, de organisatie die zich inzet voor zorg in armere landen. Games Done Quick haalt geld op door games zo snel mogelijk uit te spelen, ook wel speedrunnen genoemd. Tijdens het spelen kunnen mensen geld doneren.

De stream is op hun eigen site te volgen, of via Twitch. Het schema van de gespeelde spellen kun je hier bekijken. Altijd al benieuwd geweest hoe het eruit ziet als jouw favoriete game in 1 uur, in plaats van 20 wordt uitgespeeld? Schroom dan niet om een kijkje te nemen en om een euro te doneren.