Suicide Squad: Kill The Justice League onthuld

De nieuwe game van de makers van Batman Arkham Knight heet Suicide Squad: Kill The Justice League en is een vier-speler co-op game waarin je Superman moet doden.

Zoals beloofd heeft Rocksteady gisteren hun gloednieuwe Suicide Squad game onthuld tijdens DC FanDome. Het is een één tot vier-speler game die zich afspeelt in het originele Arkham universum.

In tegenstelling tot de Gotham Knights onthulling zijn er geen gameplay beelden getoond. Maar wel een CGI trailer waarin Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang en King Shark voorkomen.

De game speelt zich af in Metropolis, welke is overgenomen door Brainiac. Deze heeft een leger van robots en bovendien Superman gehersenspoeld.

Het ziet er naar uit dat de vier Suicide Squad leden die we in de trailer zien de enige zullen zijn die je kan kiezen. Echter zal Superman hoogstwaarschijnlijk niet het enigste gehersenspoelde lid van de Justice League zijn, gezien de titel van de game.

Het is nog even afwachten hoe de game verder in elkaar zit aangezien de release pas gepland is in 2022. Maar we houden jullie op de hoogte zodra er meer nieuws uitkomt rondom Suicide Squad: Kill The Justice League!