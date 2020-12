Studiohoofd en producer verlaten BioWare

General Manager Casey Hudson en Executive Producer Mark Darrah vertrekken bij BioWare. De Canadese ontwikkelaar meldde het nieuws gisterenavond en maakte meteen bekend hoe de vrijgekomen positites van Hudson en Darrah worden opgevuld.

In een blogpost op de website van BioWare valt te lezen dat Christian Dailey, Studio Director bij BioWare Austin, de nieuwe producent wordt. Samantha Ryan gaat de boel overzien bij BioWare. Ryan was eerder studiohoofd bij Warner Bros. Games, maar ruilde die job in voor een soortgelijke functie bij Electronic Arts.

Casey Hudson ging in 1998 aan de slag bij BioWare en was verantwoordelijk voor de regie van onder andere Star Wars: Knights of the Old Republic en de eerste drie Mass Effect-games. In 2014 ruilde hij BioWare al eens in voor een uitstapje naar Microsoft, maar keerde drie jaar later terug, toen als chief van de hele studio. Hudson werkte sinds het begin van zijn dienstverband samen met Mark Darrah. Bij het publiek staat Darrah vooral bekend als producer van de Dragon Age-serie.

Aan de laatstgenoemde franchise wordt momenteel hard gewerkt bij BioWare. Dragon Age 4 komt volgens de ontwikkelaar niet eerder dan 2022. Dat komt waarschijnlijk doordat in 2017 werd besloten om het ontwikkelproces compleet te herstarten.