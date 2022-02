Street Fighter 6 is onthuld door Capcom!

Capcom heeft Street Fighter 6 aangekondigd. Deze aankondiging kwam samen met een teaser trailer en een officiële website.



Zes jaar na de release van Street Fighter V heeft Capcom het volgende deel in de reeks aangekondigd.

Er is nog niks bekend over het nieuwe deel binnen deze hit-reeks. Capcom heeft wel gezegd dat zij meer informatie zullen vrijgeven in de zomer. De website van Street Fighter 6 is nog vrij leeg. Je kan daar wel de teaser trailer bekijken en je aanmelden voor een nieuwsbrief.

Bekijk hier de trailer van Street Fighter 6!