Streamingplatform Twitch ernstig geraakt door hackaanval

Het lijkt erop hackers het is gelukt om Twitch in het hart te raken. De broncode van het streamingplatform is namelijk gelekt, met daarin uiterst gevoelige informatie.

Betalingen aan streamers bekendgemaakt

In een bericht van VGC werd gemeldt dat de broncode te downloaden was als een torrent via 4Chan, die bij elkaar 125GB groot was. Hierbij is erg gevoelige informatie vrijgekomen, waaronder alle uitbetalingen sinds 2019 aan de grote streamers. Het is dus nu bekend hoeveel de grote jongens op Twitch verdienenWe willen de exacte nummers niet delen, maar het gaat in ieder geval om schrikbarend hoge uitbetalingen aan de grootste influencers.

Broncode ligt op straat

Niet alleen dat.maar ook de broncode van mobiele, desktop en console Twitch clients zijn nu verspreid over het internet. Voor de goede orde: dit betekent dat het hart en de interne structuur van Twitch op straat ligt, wat het platform onvrijwillig open source heeft gemaakt. Met deze broncode kan iedereen alle onderdelen van de website kopiëren, wat natuurlijk grote gevolgen kan hebben.

Mogelijk wachtwoorden gelekt

Er zijn ook gebruikers op 4Chan die claimen dat ook de encrypted wachtwoorden zijn buitgemaakt door de hackers. Wij adviseren jullie daarom ook om het wachtwoord van jullie Twitch account te wijzigen en om 2FA in te stellen, onder Beveiliging en Privacy. Dit betekent dat je een Authenticator app download op jouw telefoon, waarin jij jouw inlogpoging dient te bevestigen. Dit zorgt ervoor dat jouw account veilig is gesteld.

Onderzoek is gaande

Inmiddels heeft Twitch gereageerd op de hackaanval via een Twitterbericht. Zij bevestigen dat er hackers zijn binnengedrongen en zijn nog druk bezig om de scope van de hackaanval vast te stellen. Via een blogpost op Twitch.tv kan je op de hoogte worden gehouden van alle updates. We zijn in ieder geval gerustgesteld: de creditcardgegevens van de gebruikers zijn niet blootgesteld. We houden jullie in ieder geval op de hoogte!