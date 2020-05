Outriders trailer toont nieuwe krachten en meer

Square Enix en People Can Fly hebben vandaag een nieuwe video vrijgegeven, waarin we meer gameplay van Outriders kunnen aanschouwen.

De getoonde drop-in co-op ‘First City’-gameplay onthult nooit eerder getoonde Pyromancer-krachten, gloednieuwe hyper-geëvolueerde wezens, informatie over het Outriders World Tier-systeem, een blik op een sfeervolle nieuwe omgeving en meer.

Outriders verplaatst spelers naar een gloednieuwe, duistere sci-fi-wereld. De game is een ware mengvorm van genres die de diepgang en het verhaal van een RPG combineert met de intensiteit van third-person-shooter-gevechten met indrukwekkende superkrachten. De diepgaande ontwikkelingsmogelijkheden van personages en vele items zorgen voor een grote diversiteit aan creatieve personage-klasse-builds, en geven een nieuwe dimensie aan de over-the-top, op skills gebaseerde gameplay waar People Can Fly om bekend staat, voor een overweldigende RPG-shooter-ervaring.

Bartek Kmita, creative director van Outriders bij People Can Fly, laat in een reactie weten:

“We maken de game die we zelf altijd al wilden spelen. Het team van PCF bestaat geheel uit gamers, en we zijn dol op shooters. Shooters zitten in ons DNA en we maken ze al decennia. Tegelijkertijd zijn we ook gek op RPG’s. We hebben altijd verlangd naar een diepgaande RPG, met een episch verhaal en de flexibiliteit om vele interessante personages te bouwen, maar dan moest er ook een op skills gebaseerd, uitdagend en intens vechtsysteem in die RPG zitten. Toen we de kans kregen die game zelf te maken, was dat als een droom die werkelijkheid werd.”

De First City-gameplay-video is slechts één van de onderdelen van de Outriders Broadcast, een nieuwe, maandelijkse show die dieper ingaat op de verschillende facetten van de duistere en wanhopige wereld. Je kunt de uitzendingen volgen voor nieuws over gameplay en omgevingen, de diepgang van personages en updates van de ontwikkelaars

Outriders is een nieuw IP van Square Enix en wordt gemaakt door de ontwikkelaars achter Bulletstorm en Gears of War: Judgment. De game komt eind 2020 naar de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X.