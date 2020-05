Sony heeft vanavond een nieuwe State of Play online geknald waarin zij acht minuten aan The Last of Us Part 2 hebben getoond. Je kunt het hier terugkijken, mocht je dit gemist hebben.



De trailer kun je makkelijk kijken als je bang bent voor spoilers. Er wordt nog wel gesproken over het verhaal, maar puur als inleiding voor de game.

The Last of Us Part 2 verschijnt op 19 juni, exclusief voor de PlayStation 4.