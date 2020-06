Bekijk hier het Cyberpunk Night City Wire event

Om 18:00 zal CD Projekt Red eindelijk weer iets van Cyberpunk 2077 gaan laten zien. Zo kunnen we meer gameplay verwachten, maar ook meer informatie over de game.

Het event stond eigenlijk gepland voor 11 juni, maar CD Projekt Red wilde de Black Lives Matters beweging steunen en besloot het event uit te stellen.

Dit was niet het enige wat de ontwikkelaar deze maand uitstelde, want ook de releasedatum van Cyberpunk 2077 werd deze maand met twee maanden verschoven. Gaan jullie straks ook het event kijken? Of willen jullie zo weinig mogelijk van de game gezien hebben?