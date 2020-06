Bekijk hier gameplay Marvel’s Avengers eerste War Table terug

Crystal Dynamics heeft vandaag meer van Marvel’s Avengers laten zien. Tijdens de eerste War Table werd onder andere de co-op modus behandeld

Tijdens het event werden onder andere de verschillende cosmetische items getoond, maar ook meer van het verhaal verteld. Je kunt het gelukkig allemaal op je gemakkie terugkijken, via de bovenstaande video. Je moet alleen wel een stukje skippen, aangezien de video al een half uur voor het event werd opgenomen.

Marvel’s Avengers verschijnt op 4 september voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Later dit jaar komt de game ook naar de PlayStation 5 en Xbox One en als je besluit de versie voor de huidige generatie te kopen, kun je hem op de next-gen gratis spelen.