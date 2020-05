De State of Play van straks zal geheel in het teken staan van Ghost of Tsushima. We kunnen in ieder geval veel gameplay verwachten.

Tijdens de State of Play kunnen we onder andere meer details over de combat, het verkennen en het verhaal van de samurai game van Sucker Punch verwachten.

Ghost of Tsushima zal op 17 juli verschijnen op de PlayStation 4.