Strategyguide van Cyberpunk 2077 is dikker dan Tolkiens The Fellowship of the Ring

Op 10 december zal Cyberpunk 2077: The Complete Official Guide worden uitgegeven, tegelijkertijd met de release van CD Projekts nieuwste open world titel. Zorg er in ieder geval voor dat je genoeg ruimte hebt in jouw boekenkast, want het boek is dikker dan het eerste boek van Lord of the Rings!

In samenwerking met CD Projekt hebben de strateguide experts van Piggyback een boekwerk gemaakt voor Cyberpunk 2077 met daarin uitgebreide lore over Night City, uitleg over het verhaal en hoe je de beste builds kan maken in het spel. Er zijn zelfs secties in het boek die spoilervrij zijn geschreven, zodat je de gids met een gerust hart kan lezen. Het is Piggyback gelukt om het boek 464 pagina’s lang te maken, wat 41 pagina’s langer is dan The Fellowship of the Ring! Deze paperback versie kost €23,-, maar als je €10,- extra betaald krijg je een hardcover en 32(!) extra pagina’s erbij, wat de guide 496 pagina’s lang maakt. Grappig genoeg is dat even lang als de gids van The Witcher 3: The Wild Hunt, die door Prima Games is gemaakt.

