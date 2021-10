Stranger of Paradise: Final Fantasy ziet er een stuk beter uit in TGS trailer

Niet alleen heeft Stranger of Paradise: Final Fantasy een gloednieuwe trailer gekregen tijdens de Tokyo Game Show, ook werd de game voorzien van een releasedatum.

De spin-off van Final Fantasy werd voor het eerst tijdens de E3 van dit jaar getoond en wist niet echt te overtuigen. Wel werd er een demo van de game vrijgegeven, maar werd door vele niet gewaardeerd voor de teleurstellende graphics. De Tokyo Game Show brengt daar verandering met een gloednieuwe trailer die ons al een stuk meer weet te overtuigen.

De door Team Ninja ontwikkelde RPG verschijnt op 18 maart voor de PC (Epic Game Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles. Om jullie te overtuigen van de upgrades, lanceert Square Enix een nieuwe demo voor Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin op PlayStation 5 en Xbox Series X/S. In De nieuwe demo is het voor het eerst mogelijk om de multiplayer te spelen en deze bevat tevens een nieuw gebied: de Refrin Wetlands. Je hebt ook toegang tot nieuwe banen, wat de combat interessanter zou moeten maken.

Er is ook een nieuwe, vriendelijke NPC die je kunt meenemen. Het beste is dat de demo nu beschikbaar is tot 11 oktober, dus download hem nu alvast.