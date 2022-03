Er werd al gespeculeerd over een mogelijke demo van Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin en deze is nu ook verkrijgbaar.

Tijdens de State of Play werd de demo voor de hack-and-slash spin-off van Final Fantasy 1 aangekondigd. Ook werd er meer van de game getoond.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin verschijnt op 18 maart 2022. Wij zijn er overigens al mee bezig, dus verwacht binnenkort de review op de site!