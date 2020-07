Story of Seasons (Harvest Moon) remake is uit

Een ingewikkelde kop van dit bericht voor een ingewikkelde game. Ik probeer het uit te leggen.

Story of Harvest Moon?

De release van iedere Story of Seasons game gaat gepaard met verwarring. Waarom speel ik een Harvest Moon-achtige game met een andere naam? Dat zit namelijk zo. In 2003 nam Marvelous Entertainment (nu Marvelous Inc.) Victor Interactive Software over. Binnen dit bedrijf zat de bedenker achter de Harvest Moon serie; Yasuhiro Wada. Vanaf het moment van de overname werd dus alles ontwikkeld en uitgebracht onder de naam Marvelous.

In 2012 verloor het bedrijf Natsume de rechten om de Harvest Moon series te vertalen en te distribueren. Deze gingen namelijk naar een ander bedrijf (Xseed Games). Echter behield Natsume het recht om de naam Harvest Moon te gebruiken en ontwikkelde vanaf dat moment games onder die naam. Marvelous zat dus met een probleem, het kon namelijk niet meer dit soort games maken met de titel Harvest Moon en besloot daarom de naam te veranderen naar Story of Seasons.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Om het nog wat ingewikkelder te maken heeft Marvelous nu een remake uitgebracht van twee Harvest Moon games uit 2003. Story of Seasons: Friends of Mineral Town is een flink opgepoetste versie die twee versies van de Gameboy Advance combineert. In 2003/2004 verschenen namelijk Friends of Mineral Town en More Friends of Mineral Town. Laatstgenoemde is hier overigens nooit verschenen. Bekijk hier de launch trailer:

Hopelijk heeft dit artikel wat orde aangebracht in deze chaos rondom Harvest Moon/Story of Seasons. Let dus goed op bij de aanschaf dat Story of Seasons eigenlijk de originele Harvest Moon games zijn en de huidige Harvest Moon series dus niet. Snap je het nog?