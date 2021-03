Stitchy in Tooki Trouble heeft een releasedatum!

Herinneren jullie onze IndieNation nog van een tijdje geleden? We maakten hier kennis met Stitchy in Tooki Trouble. Goed nieuws; de game heeft een releasedatum!

Voor alle side-scrolling fans van games als Donkey Kong!

Ontwikkelaar Polygoat heeft ons laten weten dat Stitchy in Tooki Trouble op 15 april uitkomt op de Nintendo Switch. Daarnaast gaan wij binnenkort aan de slag met onze review voor deze game. Wij kunnen niet wachten om te zien of het de moeite waard is. Deze nieuwe trailer belooft in ieder geval al veel goeds.

De game zal 12,99 euro kosten en is exclusief verkrijgbaar op de Nintendo Switch. Preorders krijgen trouwens korting!