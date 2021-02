Stim glitch is weer terug in Call of Duty Warzone

De Stim glitch is toch een van de meest irritante glitches uit Call of Duty Warzone en hij is weer eens terug van weggeweest. Daarnaast zorgt hij dit keer voor nog meer verwoesting.

The Stim, een uitrustingsitem dat je kunt gebruiken om de gezondheid van je personage te herstellen en je sprint te vernieuwen, is altijd bedoeld als een laatste wanhopige item. Het is iets dat je kunt gebruiken om te ontsnappen aan een lastig vuurgevecht of om uit het kruisvuur te komen.

Maar spelers die het item uitbuiten, zijn al lang een probleem, en het lijkt erop dat ze weer eens terug zijn (het is ook een slechte timing, omdat er ook een nieuwe onzichtbaarheidsfout is verschenen).

De Stim glitch heeft al meerdere malen voor flink wat onrust in Verdansk gezorgd en keerde vorige maand al eens terug. Een Redditor heeft een speler gevolgd en zag dat de gebruiker zich vreemd gedroeg voor hij misbruik maakte van de glitch. Spelers vragen dan ook of het item voorlopig verwijderd kan worden tot er een definitieve fix is.

Spelers ‘gooien een grenaat terug’ om gebruik te kunnen maken van de glitch en kunnen vervolgens oneindig gebruik maken van het item om zo de game in het gas te kunnen rennen en uiteindelijk de game te winnen.

We zijn benieuwd of Activision en Raven Software met een gepast antwoord weet te komen en hoelang het dan weer duurt voor er weer een manier gevonden is om het te activeren. We houden het in ieder geval in de gaten.