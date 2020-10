Steve uit Minecraft komt naar Super Smash Bros Ultimate

Nintendo heeft vandaag een nieuwe DLC-personage voor Super Smash Bros Ultimate onthuld. Niemand minder dan Steve uit Minecraft komt het roster van de brawler aanvullen.

Naast Steven zullen ook Alex, een Enderman en de Zombie zullen speelbaar zijn als skins.

We hebben op dit moment nog alleen maar in-game beelden en nog geen duidelijke uitleg over de moves van Steve. Gelukkig gaat Masahiro Sakurai tijdens het jaarlijkse Minecraft Live online evenement een nog duidelijkere uitleg geven over de moves van Steve. Dat evenement zal op 3 oktober plaatsvinden (komende zaterdag) om 16:30 uur Nederlandse tijd.

Het is nog niet bekend wanneer Steve en zijn vrienden speelbaar zullen zijn, maar grote kans dat Sakurai dat op 3 oktober gaat onthullen.