Steve arriveert in Super Smash Bros. Ultimate

Steve is officieel onderdeel van Super Smash Bros. Ultimate. Middels update 9.0.0 werd de Minecraft-mascotte toegevoegd, net als allerlei balans-opties en Spirits.

De nieuwe vechter in Nintendo’s crossover-game voegt zich bij de inmiddels 77-koppige line-up van de game. Naast de komst van Steve zijn nu ook nieuwe Mii-kostuums en Spirits aanwezig. Zo zijn er Spirits voor Enbderman, Skeleton, Zombie’s en Ghasts uit Minecraft toegevoegd. Steve krijgt ook zijn eigen Minecraft-stage en enkele soundtracks uit de game. In de officiële patch notes valt bovendien te lezen dat er kleine balansopties voor personages worden doorgevoerd. Hieronder zie je de geüpdatete tier list:

My tier list from the other day. Everything after mid is roughly ordered. I don't care about your opinions. Have at it pic.twitter.com/eFwMPXCVaG

— ⚡ Marss ⚡ (@Marss_NE) July 15, 2020