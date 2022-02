Stemcommando op de PlayStation 4 en 5 wordt getest

Sony is sinds vandaag bezig met het testen van de stemcommando functie voor de PlayStation 4 en 5.

Er is nieuwe bètasoftware uitgerold op de PlayStation 4 en 5. Een selecte groep testers krijgen de mogelijkheid om stemcommando’s te gebruiken op beide PlayStation consoles. Je kunt jouw stem gebruiken om spellen op te zoeken en openen van games, maar ook het bedienen van verschillende mediabestanden. Door ‘Hey, PlayStation!’ te zeggen, activeer je deze functie. Het is daarmee vergelijkbaar met Siri, Alexa en Google Assistant.

Voorlopig is de test alleen beschikbaar in de VS en VK. De stemcommando functie is namelijk nog volledig in het Engels. We kunnen dus voorlopig onze consoles niet in het Nederlands besturen. Het is de bedoeling dat de stemcommando functie later dit jaar zal uitrollen. Of dit dan mogelijk zal zijn in meerdere talen of alleen in het Engels, is nog onbekend.

De bètasoftware brengt niet alleen voice commands. Zo is het voor testers mogelijk om gesloten parties te maken, zodat alleen spelers met een uitnodiging erin kunnen. Ook is het voor hen mogelijk spellen te filteren op genre, of ze te pinnen op het hoofdscherm. Ten slotte wordt het aantal getoonde spellen of het hoofdscherm vergroot.