Stemactrice verwijderd uit Watch Dogs Legion wegens controversionele mening

Stemactrice en journaliste Helen Lewis is verwijderd uit Watch Dogs Legion wegens haar uitgesproken visie over genderidentiteit.

In de recentelijk uitgegeven Watch Dogs Legion – dat erg goed werd ontvangen door mijn collega Roel – had de journaliste Helen Lewis de bescheiden rol van de stem in twee podcasts die te beluisteren waren in het spel. Een deel van het internet kwam er echter achter dat de dame in 2017 een kritisch artikel had geschreven over genderidentiteit, wat tegen het zere been was voor leden van het ResetEra forum. Ze werd ervan een beschuldigd een TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminist) te zijn en Ubisoft werd hiervan op de hoogte gesteld. De Franse uitgever besloot vervolgens Helen Lewis uit het spel te verwijderen gaf richting Kotaku de volgende statement:

We were made aware of controversial remarks from a journalist whose voice-over performance appears in two in-game podcasts in Watch Dogs: Legion. Neither Ubisoft nor the game reflect this journalist’s viewpoints.

The development team worked with an external producer to select speaker profiles for these podcasts and were not aware of the controversy at the time of booking or recording. While the in-game podcasters are following a pre-approved script and are not speaking in their own name or with their own opinions, we understand this collaboration itself may be seen as offensive and we deeply regret any hurt this has caused. In response, we will be replacing these two podcast episodes in an upcoming update and will reinforce our background checks for partners in the future.”

Ubisoft neemt dus een duidelijke afstand van de mening die de journaliste drie jaar geleden heeft geuit, waarschijnlijk om verdere controverse te voorkomen. Vinden jullie dit een terechte beslissing? Laat het ons weten in de comments.