Stemacteur Kratos vertolkt Black Panther in Marvel’s Avengers

Het is een behoorlijk gat om te vullen; een andere (stem)acteur voor de Black Panther. Marvel heeft al gezegd dat de acteur in de film niet wordt vervangen, maar er is wel iemand die stem in de game zal inspreken.

Niemand anders dan Christopher Judge, stemacteur van onder andere Kratos uit God of War, zal T’Challa vertolken. Het personage Black Panther wordt aan Marvel’s Avengers toegevoegd met de komende DLC War for Wakanda. In de DLC neemt de speler het op tegen de vijand Klaw, wie het voorzien heeft op de wondermetaal Vibranium, die volop aanwezig is in de geheime, Afrikaanse stad.

Tegen Entertainment Weekly zegt Judge dat hij de rol in eerste instantie heeft afgeslagen. “There’s many Black Panthers, but I really didn’t believe that anyone should ever do T’Challa again. The actual talks proceeded and, basically, I wound up doing it because my mother and my children said if I didn’t do it, they would disown me.”



War for Wakanda moet in augustus van dit jaar verschijnen voor alle systemen. Boyd nam de game in het begin onder de loep en was wat sceptisch. Ondertussen zijn er al een aantal flinke updates verschenen.