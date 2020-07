Steamworld-ontwikkelaar komt met The Gunk

Image & Forge Games hebben tijdens de Xbox Games Showcase The Gunk aangekondigd.

The Punk is een avonturengame waarin spelers een exotische wereld verkennen waar allerlei vreemde wezens rondlopen en uitdagende puzzels te vinden zijn. Spelers proberen het mysterieuze van deze vergeten planeet te ontrafelen en de planeet tegelijkertijd te redden van een parasiet.

Zo kunnen spelers de omgeving aanpassen en items craften. Zo worden er nieuwe omgevingen opengesteld door de natuur te helen. The Punk verschijnt in september 2021 voor de pc, Xbox One en Xbox Series X.