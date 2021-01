Steam-support voor Xbox controllers is uitgebreid

Voor de gamers die graag met een controller spelen op de PC is er goed nieuws; een nieuwe bèta-update van Steam toont extra support voor de Xbox controllers.

Gamers die via Steam met een Xbox controller spelen krijgen een aantal nieuwe opties. Zo is het straks mogelijk om meer dan vier Xbox controllers te gebruiken, kun je de Share-button nu ook inzetten voor andere doeleinden én kun je de extra triggers op de Xbox Elite controllers nu ook een functie geven. Erg handig voor als je knoppen tekort kwam!

Ook zien we een update voor de Playstation 5 controller, maar die is veel minder significant: je krijgt de optie om de LED-verlichting aan of uit te zetten.

Om van deze nieuwe functies gebruik te kunnen maken dien je wel toegang te hebben tot de bèta van Steam. Je kunt dit erg gemakkelijk inschakelen door naar de opties te gaan, naar het kopje Account en dan Bèta Participation in te schakelen. Start de boel nog even opnieuw op en je kunt aan de slag met nieuwe functies!