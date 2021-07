Steam Next Fest keer terug in oktober

Afgelopen juni heeft Valve het Steam Next Fest voor het eerst georganiseerd, een digitaal evenement waarbij uitgevers hun games konden presenteren en waarbij wij veel demo’s voorgeschoteld kregen. Komende oktober zal de tweede editie worden gehouden.

Van 1 tot en met 7 oktober is het weer digitaal feest voor de PC gamers onder ons. Veel (kleinere) uitgevers willen hun nieuwe game promoten, dit in de vorm van presentaties en livestreams. Er is veel kans voor vragen tijdens panels, en er zijn honderden demo’s te spelen. Een perfecte kans om een aantal nieuwe games te checken.

Het festival was eerder bekend als het Steam Game Festival, waarvan de eerste editie in 2019 werd gehouden. Het is ondertussen uitgegroeid van tientallen demo’s en shows naar dik in de honderden. Wij zijn weer benieuwd wat we gaan zijn en zullen tegen die tijd natuurlijk een mooie samenvatting maken. Hou vooraf ook de site in de gaten, waar ze tot oktober meer informatie zullen geven.