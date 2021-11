Steam heeft nu meer spelers Left 4 Dead 2 dan Back 4 Blood

Back 4 Blood ligt nu zo’n drie weken in de digitale schappen. Hoewel het niet te ontkennen valt dat het spel duizenden spelers kent, lijkt men op Steam meer interesse te hebben in spirituele voorganger Left 4 Dead 2.

Dit nieuws kwam naar aanleiding van een meting op SteamDB, waar je spelersaantallen kan zien van Valve’s populaire platform. In de afgelopen 24 uur had Left 4 Dead 2 bijna 10.000 meer spelers dan Back 4 Blood. Wellicht is dit een beeld dat veel gamers niet hadden verwacht.

Dit wil uiteraard niet zeggen dat Left 4 Dead 2 nu automatisch populairder is dan Back 4 Blood. Zo neemt SteamDB bijvoorbeeld geen spelersaantallen op de consoles mee.