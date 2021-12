Steam Deck speelt 80 van de 100 top games van Steam

Het is bijna alle hens aan de(c)k wat betreft de games die speelbaar zijn voor de Steam Deck.

Valve’s ‘draagbare PC’ is nu in staat om 80 van de top 100 Steam games te kunnen draaien. In een nieuwe analyse van fansite ProtonDB, de community die hun tijd besteedt aan het testen van de compatibiliteit van Linux-gaming, draait naar verluidt 80% van Steam’s top 100-titels op het systeem, waarbij sommige kleine aanpassingen vereisten.

Hoe ze dat weten? Ondanks dat de Steam Deck nog niet is uitgebracht, maakt het gebruik van de Proton-compatibiliteitslaag, die ook de Linux SteamOS op Steam Deck aandrijft. Hoewel er een enorm indrukwekkende reeks titels is die er al uitzien als Steam Deck-ready, zijn dankzij het feit dat Proton niet werkt met veel Anti Cheat-services van grote games (Steam top 10 grote hitters zoals PUBG, Destiny 2, Apex Legends en Halo Infinite) momenteel niet te spelen.

Dankzij het overweldigende succes van de eerste pre-orderperiode van het Steam Deck, heeft Valve onthuld dat het nu zijn softwarestrategie heroverweegt. Waar het bedrijf zich voorheen opmaakte om nieuwe games te maken, heeft het in plaats daarvan software op een laag pitje gezet en de focus verlegd naar het Steam Deck om een ​​zo soepel mogelijke lancering voor het platform te garanderen. Hoewel de Steam Deck zonder exclusieve aanbiedingen wordt gelanceerd, zorgt de toch al gigantische 18 jaar oude Steam-bibliotheek ervoor dat early adopters meer dan genoeg te spelen hebben op de lanceringsdag.

Maar gezien de chiptekorten en andere problemen die worden veroorzaakt door de aanhoudende pandemie, zijn velen sceptisch dat het hybride apparaat van Steam het nieuwe startvenster zal maken. De Steam Deck is onlangs uitgesteld tot februari 2022. Maar in een recent interview met PC Gamer zegt maker Valve dat ondanks chiptekorten hij er zeker van blijft dat de handheld zijn lanceringsvenster zal halen. “We hebben het gevoel dat we op schema liggen voor (een lancering in februari) – we vinden het nog steeds jammer dat we van eind dit jaar naar begin volgend jaar moesten verhuizen,” aldus Valve.