Steam Deck OS gaat Big Picture-mode vervangen

Valve brengt een nieuw besturingssysteem uit voor de recent aangekondigde Steam Deck: Steam Deck OS. Dit in plaats van het bestaande Big Picture Mode, een scherm vullende optie voor Steam op TV’s.

Mocht je nu Steam gebruiken via bijvoorbeeld de Steam Link op je televisie dan ben je er ongetwijfeld al bekend mee. Big Picture-mode is een controller “vriendelijke” mode waarin je gemakkelijk kunt navigeren door je bibliotheek en de winkel middels een controller. Het is inmiddels een vrij gedateerd systeem, waar deze in 2012 al uitkwam. Valve gaat deze modus volledig vervangen door het nieuwe Steam Deck OS.

Sowieso was het al bekend dat dit het OS wordt wat op Valves nieuwe Steam Deck gaat draaien, maar op diens website wordt ook bevestigd dat het de Big Picture-mode gaat vervangen ter zijner tijd. Of dit er hetzelfde uit komt te zien of dat het nog een ruimere opzet krijgt is niet bekend, evenals wanneer het nieuwe OS de verouderde mode gaat vervangen.

De Steam Deck, een krachtige handheld waar je je Steam-games op kunt spelen, werd vorige week vrij onverwachts aangekondigd door Valve. Uiteindelijk is het ook mogelijk dat je het apparaat aan een TV of monitor kunt koppelen. De Steam Deck komt in december uit, al zijn de bestellingen zo hard gegaan dat met een beetje pech pas in Q2 van 2022 aan de beurt bent.