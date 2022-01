Steam Deck komt uit op 25 februari

Valve heeft de releasedate van Steam Deck bekend gemaakt in een blogpost. Hier geven zij hun plannen weer rondom de release.



De hype voor de Steam Deck was erg groot sinds het was aangekondigd. Zo groot in feite dat Valve’s nieuwe stukje hardware erg snel was uitverkocht. Het zou eerst uitkomen in 2021, maar is uitgesteld naar dit jaar. Valve heeft spelers wel voorzien met updates rondom de handheld PC, bijvoorbeeld games die te spelen zijn op het systeem en de productie.

Nu heeft de welbekende softwarebedrijf de releasedate aangekondigd. Op 25 februari zullen de eerste lading mails worden verstuurd naar klanten met een reservering. In de blogpost staat dat klanten 3 dagen (72 uur) de tijd hebben om de bestelling te maken. Op 28 februari worden de eerste eenheden verstuurt. Er worden ook een aantal Steam Decks verstuurt naar de pers om te reviewen.

Heb jij een Steam Deck besteld? Zo ja, welke game ga je als eerst spelen op de nieuwe handheld?