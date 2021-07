State of Play van donderdag focust op Deathloop en andere third party games

Sony heeft laten weten overmorgen een nieuwe State of Play online te zullen knallen. Daarin zal de focus gelegd worden op Deathloop en andere third party games.

De 30 minuten durende show zal een negen minuten lange demonstratie van Deathloop bevatten en daarnaast zullen er enkele Indie games en andere third party games worden getoond. De livestream zal vanaf 10 uur onze tijd te zien zijn en uiteraard zorgen we dat het uiteraard ook op onze site te zien is.

Het zal je misschien iets tegenvallen, want games als God of War: Ragnarok en Horizon: Forbidden West zullen dus niet aanwezig zijn. Net als de nieuwe PlayStation VR-bril die Sony eerder dit jaar al aankondigde. Sony liet overigens de Ghost of Tsushima uitbreiding achterwege, dus wellicht dat deze de revue nog even passeert.

Wel liet de platformhouder weten dat ze gedurende de zomer meer updates over hun komende games zal geven. Het zal zo maar kunnen dat ze later deze zomer nog met een State of Play komt waarin hun exclusives worden getoond.