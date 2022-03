State of Play afgetrapt met Exoprimal

Sony start de State of Play met Exoprimal, een nieuwe actiegame van Capcom die ons naar de toekomst brengt, en een beetje naar het verleden.

Het jaar is 2043, de wereld ligt er een beetje verlaten bij. Gebouwen zijn meer plant dan steen en de mensheid lijkt bij lange na niet meer de overhand te hebben. Tot overmaat van ramp komen er om de zoveel tijd ook hordes dinosauriƫrs uit portalen vallen om het je nog wat moeilijker te maken. Gelukkig zijn er ook middelen om ze tegen te houden.

De zogenoemde fighters lijken in verschillende classes te komen; we zien schilden, zwaarden en lange afstandswapens. Check het ook zelf hieronder in de trailer! Exoprimal komt in 2023 naar zowel de Playstation 4 als de Playstation 5.