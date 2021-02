State of Play 25-2-2021: Final Fantasy 7, Kena en meer!

Mocht je de State of Play hebben gemist, bieden we je hier heerlijk overzichtelijk alle aankondigingen van de show aan!

De show startte met de alreeds aangekondigde PlayStation 5-versie van Crash Bandicoot 4: It’s About Time. In een nieuwe trailer werden de PlayStation 5 features voor de platformer onthuld.

Daarna volgde weer een nieuwe trailer van Returnal. Deze sci-fi game verschijnt al over iets meer dan twee maanden en in de trailer werden we getrakteerd met een uitgebreide blik op de gameplay.

Er werd ook een nieuwe game voor de PlayStation-consoles aangekondigd. Sloclap komt met een vechtgame genaamd Sifu. De game maakt gebruik van cell-shaded graphics, maar weet een aardige vuist te maken!

Ook Solar Ash werd weer eens getoond, maar vandaag werden we voor het eerst voorzien van daadwerkelijke gameplay-beelden. De game ziet er overigens erg interessant uit!

Five Nights at Freddy: Security Breach werd al enige tijd geleden aangekondigd, maar vandaag hebben we te horen gekregen wanneer we in ieder geval met de horrorgame aan de slag kunnen.

Oddworld: Soulstorm komt op 6 april naar onder andere de PlayStation-consoles, maar zal op de PlayStation 5 gebruik maken van de features van de nieuwste console van Sony.

Kena: Bridge of Spirits is een game waar nu al op de redactie ruzie wordt gemaakt over wie de review op zich mag nemen. Na het zien van de beelden zijn we weer volop in discussie wie er nou recht heeft om deze game onder de loep te mogen nemen!

Deathloop is ook zo’n game die we bijna zouden vergeten. Met de releasedatum die steeds dichterbij komt, werden we weer getrakteerd met nieuwe, actievolle beelden. De James Bond-achtige muziek op de achtergrond maakte het helemaal af!

De afsluiter was misschien niet de klapper die we hadden gehoopt, maar de komst van Final Fantasy 7 Intergrade voor de PlayStation 5 werd uiteindelijk toch verrassend. De game krijgt niet alleen een upgrade voor de nieuwe console van Sony, maar zal ook extra content bevatten!