Stardew Valley krijgt split-screen modus op alle platforms

De aankomende update van Stardew Valley voegt een split-screen co-op modus toe aan alle platforms.

Er wordt al een tijdje gewerkt aan Update 1.5 en een van de nieuwe toevoegingen wordt dus splitscreen co-op modus. De modus komt naar alle platforms, maar alleen op pc met een maximum van vier spelers.

In Stardew Valley 1.5, there will be splitscreen co-op! pic.twitter.com/n7XhPWSuSi

