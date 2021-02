Starbreeze overleeft 2021 niet als men geen uitgever voor Payday 3 vindt

Starbreeze, ontwikkelaar van Payday 3, heeft tot op heden nog geen uitgever voor hun game gevonden en dit kan wel een catastrofistisch aflopen.

Volgens de CEO van de Zweedse studio staat het bedrijf er beter voor dan 12 maanden geleden, maar dat ze niet uit de geldproblemen zijn. In de financiële rapportage laat Tobias Sjogren weten dat de ontwikkelaar en uitgever ‘dorstig zijn naar wraak’ na een aantal behoorlijk sombere jaren.

“Starbreeze is tegenwoordig een veel sterker bedrijf dan een jaar geleden. We hebben enorm veel zelfvertrouwen, snakken naar wraak en vinden het geweldig dat we ons maximaal kunnen concentreren op de ontwikkeling van ons IP met Payday voorop.”

Eind 2018 trad Starbreeze in bewind, maar kwam in oktober 2019 weer tevoorschijn. Het bedrijf heeft zijn schuldeisers in het laatste kwartaal van 2020 afbetaald – en het heeft zijn verliezen verminderd – maar in hetzelfde rapport waarschuwt het bedrijf dat er nog meer financiële problemen zouden kunnen komen als Starbreeze niet meer geld of een publicatieovereenkomst voor PayDay 3 vindt.

“Zonder aanvullende financiering, liquiditeitsinjecties door afstotingen of distributieovereenkomsten voor Payday 3, zou het bedrijf in het vierde kwartaal van 2021 een liquiditeitstekort kunnen ervaren”

, geeft Starbreeze toe.

“Dit brengt het risico met zich mee dat het bedrijf niet voldoende gedekte fondsen zal hebben om de voortgezette activiteiten voor de komende 12 maanden te garanderen. “

Dit staat in een deel van zijn financiële rapport met de naam ‘risico’s en onzekerheden’, waarin Starbreeze mogelijke problemen aan investeerders moet melden, dus het is niet echt bekend hoe groot een duidelijk en aanwezig gevaar dit is voor het bedrijf. Voor wat het waard is, zei het bedrijf in mei 2019 min of meer precies hetzelfde.

Starbreeze is al geruime tijd op zoek naar een uitgever voor Payday 3, maar het bedrijf heeft ‘vertrouwen’ in zijn pogingen om een ​​partner te vinden voor het spel. In het verleden zei het Zweedse bedrijf dat de coronaviruspandemie invloed had gehad op enkele van de discussies die het had gevoerd.

Payday 3 verschijnt op zijn vroegst in 2022/ 2023, maar het kan wel eens heel spannend worden.