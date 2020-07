Star Wars: The Old Republic nu free-to-play

De op Star Wars-gebaseerde MMORPG is vanaf nu free-to-play via Steam. Naast de basis game zijn de DLC’s ook inbegrepen bij deze topdeal.

Een mooie kans om de MMO eens te proberen, want hij zit bordevol toffe content. Echt populair de game nooit geworden, maar misschien dat daar nu verandering in gaat komen. Kruip in de huid van Sith, Jedi of Bounty Hunters, zo’n 3000 jaar voor de gebeurtenissen van de films.

“Star Wars™: The Old Republic™ is het enige massively multiplayer online-spel met een Free-to-Play-optie die jou centraal stelt in je eigen verhaalgedreven Star Wars™-saga. Speel als een Jedi, Sith, een Bounty Hunter of een van de andere iconische Star Wars-rollen en verken het sterrenstelsel, hier ver, ver vandaan zoals het er meer dan drieduizend jaar vóór de klassieke films uitzag.”

Je vindt hier de Steam-pagina, waar je de game kunt downloaden. Gaan jullie ‘m eens proberen? Of zie je het net als toen The Old Republic uitkwam niet echt zitten? Wij zijn benieuwd!