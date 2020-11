Star Wars Squadrons krijgt nieuwe map, twee starfighters en meer

EA Motive heeft laten weten dat Star Wars Squadrons wat er deze en volgende maand wat updates zal krijgen.

Zo kunnen we volgende week een update verwachten die de Fostar Haven map naar de multiplayer brengt. Deze map komt uit de singleplayer en krijgt een geüpgraded versie voor de multiplayer. De map zal zowel in de Battle Fleet als Dog Fight modus te spelen zijn.

Met deze update komen ook vier nieuwe componenten voor je starfighters. Voor ‘fighters’ en ‘bombers’ kun je een Boost Extension Kit aanschaffen, die je (hoe raad je het) een volledige boost geeft. ‘Inteceptors’ en ‘fighters’ zullen meer aanvalskracht krijgen als je gebruik maakt van ‘Ion Rockets’.

‘Bombers’ en ‘fighters’ kunnen ‘Prototype Piercing Torpodoes’ laten installeren na de update. Dit zal voor een nieuwe tactiek kunnen zorgen als je het tegen de vlaggenschepen en kapitale schepen van de vijand op moet nemen. Tot slot krijgen de ‘U-wing’ en ‘Tie Reaper’ de mogelijkheid om hun teamgenoten te ondersteunen met de ‘Anti-Material Rocket turret’.

Volgende maand zal update 4.0 verschijnen, die niet alleen wat bugs zal fixen, maar ook twee Star Fighters zal toevoegen. Uiteraard krijgt zowel de Empire als de Rebellion een starfighter en het gaat om respectievelijk de ‘TIE/d defender’ en de ‘B-wing’. De ‘B-wing’ wordt gecategoriseerd als bomber en de ‘TIE/d defender’ als fighter.

Daarnaast kun je in december ook uitkijken naar custom matches, waarin twee teams van maximaal vijf spelers het tegen elkaar op zullen nemen. Daarbij kunnen zij kiezen uit alle maps en modi die de game te bieden heeft.

Er zullen ook enkele aanvullende beperkingen en modificaties zijn die je kunt wijzigen. Er zal ook een serverbrowser zijn waarmee je kunt zoeken in privé-matches gemaakt door vrienden en het publiek.

Star Wars Squadrons is sinds 2 oktober verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De game is ook speelbaar op de PlayStation 5 en Xbox Series S en X. Daarbij lijkt de Xbox Series X de meeste merkbare verbeteringen te krijgen.