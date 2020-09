Star Wars: Squadrons gaat goud

EA Motive is klaar met de ontwikkeling van Star Wars Squadrons. De game ging vandaag goud, wat betekent dat het allereerste schijfje is geprint.

Creative director bij EA Motive Ian Frazier deelde het bericht op Twitter. In Squadrons neem je plaats in de cockpit van een starfighter om de beste pilootin het universum te worden. Dit doe je door rond te vliegen in bekende en nieuwe locaties in het Star Wars-universum, zoals Esseles en Sissubo. De game bevat een campaign die zich na The Return of the Jedi afspeelt en verschillende multiplayermodi. Zo heb je bijvoorbeeld Fleet Battles, waarin twee teams van vijf spelers tegen elkaar strijden in vlieggevechten. In het verhaal wissel je tussen het Vanguard Squadron van de New Republic en het Titan Squadron van de Galactic Empire. Je zal dus in schepen van de Republic en de Empire plaatsnemen en die naar hartenlust kunnen modificeren. Zo kan je wapens en schilden veranderen, maar ook cosmetische aanpassingen doen. Hiervoor moet je de game ouderwets spelen, microtransacties zijn niet van toepassing.

I am incredibly pleased to announce that after a ton of hard work from the team here at @MotiveMontreal, Star Wars: Squadrons has just gone aurodium! Er, I mean gold! #StarWarsSquadrons pic.twitter.com/jzBErluIxv — Ian S. Frazier (@tibermoon) September 10, 2020

Star Wars: Squadrons komt op 2 oktober uit voor PS4, Xbox One en PC. De game heeft een prijskaartje van 39,99 euro. Als je niet van vliegen, maar wel van Star Wars houdt, kan je binnenkort ook aan de slag met The Sims 4: Journey to Batuu of LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.