Star Wars Squadrons en NHL 21 komen naar de Game Pass Ultimate

Hoewel wij het de laatste tijd vaak over Sony hebben op de website, zit Microsoft ook niet stil. Zo zullen Star Wars Squadron en NHL 21 ook naar de Game Pass Ultimate komen.

Het ruimteschietspel Star Wars Squadrons werd door onze Joey goed ontvangen en scoorde zelfs bijna een 9. Mocht je een VR-headset hebben op de PC, dan is het zeker de moeite waard om dit spel te proberen via de Ultimate Game Pass. Met NHL 21 heeft Microsoft weer een sterk sportspel in het abonnement, want vanaf 2 maart zal Madden 21 ook onderdeel zijn van Game Pass.