Xbox Live Gold-abonnees kunnen dit weekend Star Wars: Squadrons, Dragon Ball FighterZ en Yooka-Laylee gratis spelen.

De games zijn gratis te spelen als je Xbox Live Gold-abonnee bent of Game Pass Ultimate hebt. Mocht je na dit weekeinde de games verder willen spelen, zullen de achievements en Gamerscore bewaard blijven.

Daarnaast zijn twee van de drie games ook nog in de aanbieding. Star Wars Squadrons is met 40% korting aan te schaffen en Yooka-Laylee is zelfs met 75% korting te scoren.